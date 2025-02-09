Bangladeş'te Şiddet Olayları: 83 Gözaltı

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Bangladeş'te polis, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in açıklamaları sonrası ülkedeki şiddet olayları nedeniyle başlatılan operasyon kapsamında, Hasina'nın partisi Avami Birliği ile bağlantılı 83 kişiyi gözaltına aldı.

Hasina'nın Hindistan'da canlı yayında yaptığı konuşmada, Avami Birliği'nin ülkedeki desteğini artırmak için protestolar düzenleneceğini ilan etmesinin ardından ülkedeki şiddet olayları sürüyor.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, polis, Hasina karşıtı protestocuların, eski Başbakan'ı destekleyenler tarafından "saldırıya uğradığı" gerekçesiyle "Şeytan Avı" adlı operasyon başlattı.

Polis, operasyon kapsamında Gazipur bölgesinde aralarında Avami Birliği liderleri ve partiyi destekleyen kişilerin yer aldığı 83 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hasina'nın, Hindistan'daki açıklaması sonrası 6 Şubat'ta Hasina ve Avami Birliği karşıtı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Gösteriler kapsamında, Bangladeş'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Muciburrahman'ın ülkenin Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlık ilan ettiğini duyurduğu, Hasina'nın Khulna kentindeki evi buldozerlerle yıkılmıştı.

Bangladeş ise Hasina'nın açıklamalarının ardından Hindistan'a protesto notası göndermişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.