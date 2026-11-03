Bangladeş'te tekstil işçileri eylemde, en az 10 yaralı, 400'den fazla fabrika durdu - Son Dakika
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Bangladeş'te tekstil işçileri eylemde, en az 10 yaralı, 400'den fazla fabrika durdu

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Bangladeş'te tekstil işçilerinin aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan 30 bin takaya yükseltilmesi talebiyle sürdürdüğü protestolarda en az 10 kişi yaralandı, 80'i aşkın kişi gözaltına alındı. Gösteriler nedeniyle 400'den fazla fabrikada faaliyete ara verildi.

Bangladeş'te tekstil işçilerinin aylık asgari ücretin artırılması talebiyle düzenlediği protestolarda çıkan olaylarda en az 10 kişi yaralandı, 400'den fazla fabrikada faaliyete ara verildi.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, ülke genelinde tekstil işçilerinin, ücretlerinin artırılması talebiyle düzenlediği protestolar üçüncü gününde sürüyor.

Başkent Dakka'nın yanı sıra Gazipur, Savar, Ashulia ve Narayanganj sanayi bölgelerinde de işçiler, mevcut aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (yaklaşık 101 dolar) 30 bin takaya (yaklaşık 241 dolar) yükseltilmesi ve işten çıkarmalara son verilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile müdahale etti.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda en az 10 kişi yaralandı.

Gösterilerde araçlara zarar verilirken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Gösteriler sırasında 80'i aşkın kişi gözaltına alındı.

Gazipur'da 150'den fazla, Savar ve Ashulia sanayi bölgelerinde ise 264 fabrikada olayların büyümesini önlemek amacıyla faaliyetlere ara verildiği belirtildi.

Bangladeş hükümeti, 1 Kasım'da, protestoların ardından ücretlerin yeniden belirlenmesi amacıyla 6 üyeli kurul oluşturduğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Kaynak: AA
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