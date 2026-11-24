Bangladeş'te asgari ücrete zam talep eden tekstil işçilerinin eylemine polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, asgari ücrete zam talep eden binlerce tekstil işçisi Gazipur'da eylem yaptı.

Dışarıdan katılan kişilerle protestolar büyürken kalabalık, bir yolu trafiğe kapattı ve bir polis kulübesindeki eşyaları ateşe verdi.

Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular ise polislere taş atarak karşılık verdi.

Bangladeş'te tekstil protestoları

Ülkede bir süredir protesto düzenleyen tekstil işçileri, enflasyonu ve artan yaşam maliyetini gerekçe göstererek aylık asgari ücretin 12 bin 500 takadan (98 dolar) 30 bin takaya (238 dolar) çıkarılmasını talep ediyor.

Yaklaşık 4 milyon kişiye istihdam sağlayan Bangladeş hazır giyim sektörü, ülkenin ihracat gelirlerinin yüzde 80'inden fazlasını karşılıyor ve Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.