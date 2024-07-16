Bangladeş'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Arbede: 250 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Bangladeş'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Arbede: 250 Öğrenci Yaralandı

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden üniversiteliler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan arbede ve polisin buna müdahalesinde yaklaşık 250 öğrenci yaralandı. Olaylar sonucunda Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 250 öğrenciden 11'inin tedavisi devam etmektedir. Kamu sektörü kontenjanlarına ilişkin tartışmalar, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından yeniden alevlenmiştir.

16.07.2024 11:35
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden üniversiteliler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan arbede ve polisin buna müdahalesinde yaklaşık 250 öğrenci yaralandı.

Bangladeş'te çeşitli üniversitelerden öğrenciler ile hükümet yanlısı öğrenciler arasında arbede çıktı.

Polis, olaylara müdahale etti.

Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, çıkan olaylar nedeniyle yaralı yaklaşık 250 öğrencinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan 11'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kamu sektörü kontenjanları

Bağladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u ise 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme'nin geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Güncel, Son Dakika

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