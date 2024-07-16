Bangladeş'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Çıkan Arbedede 250 Öğrenci Yaralandı, 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Çıkan Arbedede 250 Öğrenci Yaralandı, 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş\'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Çıkan Arbedede 250 Öğrenci Yaralandı, 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden üniversiteliler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan arbede ve polisin buna müdahalesinde yaklaşık 250 öğrenci yaralandı, farklı kentlerdeki protestolarda 6 kişi öldü. Olaylar sonucunda Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 250 öğrenci başvurdu ve 11 öğrencinin tedavisi devam ediyor. Ayrıca, Dakka, Chattogram ve Rangpur şehirlerindeki protestolarda toplamda 6 kişi hayatını kaybetti. Kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı sonrasında başlayan protestolar, ülke genelinde devam etmektedir.

16.07.2024 18:01
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Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev almış kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararını protesto eden üniversiteliler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan arbede ve polisin buna müdahalesinde yaklaşık 250 öğrenci yaralandı, farklı kentlerdeki protestolarda 6 kişi öldü.

Bangladeş'te çeşitli üniversitelerden öğrenciler ile hükümet yanlısı öğrenciler arasında arbede çıktı.

Polis, olaylara müdahale etti.

Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri, çıkan olaylar nedeniyle yaralı yaklaşık 250 öğrencinin hastaneye başvurduğunu, bunlardan 11'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

6 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basın kuruluşu Dhaka Tribune'un haberine göre, yerel yetkililer, Dakka, Chattogram ve Rangpur şehirlerinde süren protestolarda, toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kamu sektörü kontenjanları

Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u ise 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyor.

Söz konusu kontenjanlar, ülke çapındaki protestolar üzerine 2018'de kaldırılmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin geçen ay kontenjan sisteminin yeniden uygulanması kararı almasının ardından protestolar başlamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Üniversite Öğrencileri ve Karşıt Görüşlüler Arasında Çıkan Arbedede 250 Öğrenci Yaralandı, 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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