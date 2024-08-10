Bangladeş'teki protestolarda Hindu tapınakları ve kiliseleri koruyan Müslüman gönüllüler - Son Dakika
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Bangladeş'teki protestolarda Hindu tapınakları ve kiliseleri koruyan Müslüman gönüllüler

Bangladeş'teki protestolarda yaşanan şiddet eylemlerinin ardından Müslüman gönüllüler, zarar görmemeleri için ülkedeki Hindu tapınaklarını ve kiliseleri koruyor. Bangladeş'te 13 milyon Hindu'nun yaşadığı belirtilirken, Müslüman öğrenciler başkent Dakka'daki tapınakları ve kiliseleri koruma sorumluluğunu üstleniyor.

10.08.2024 14:36
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Bangladeş'teki protestolarda yaşanan şiddet eylemlerinin ardından Müslüman gönüllüler, zarar görmemeleri için ülkedeki Hindu tapınaklarını ve kiliseleri koruyor.

Yaklaşık 13 milyon Hindu'nun yaşadığı Bangladeş'te Müslüman öğrenciler, başkent Dakka'daki Hindu tapınaklarını ve kiliseleri koruma sorumluluğunu üstlendi.

Dakka Üniversitesi öğrencisi Anjum Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü niyetli kişilerin, öğrenci hareketini itibarsızlaştırmak için sistematik şekilde çeşitli kamu ve özel kurumları hedef aldığını söyledi.

Ahmed, "Bazıları azınlık Hinduların evlerini ve tapınaklarını da hedef aldı ancak bunun yaşanmaması için teyakkuzdayız." dedi.

İlahiyat Fakültesi öğrencisi Tareque Ahmed de protestoların yaşandığı bölgelerde Hinduların evlerini korumak amacıyla birkaç arkadaşından grup oluşturmalarını istediğini belirtti.

Hinduların güvenliğini sağlayacak polislerin olmadığına işaret eden Tareque Ahmed, toplumlararası şiddetin yaşanmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Cemaat-i İslami Partisinin öğrenci kanadı Chhatra Shibir'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplumdaki uyumun bozulmaması için gönüllülerin Hindu tapınaklarını koruduğu bildirilmişti.

Hindu Budist Hıristiyan Birlik Konseyinden yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestolar sırasında ülke genelindeki 4 Hindu tapınağının küçük çaplı hasar gördüğü belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bangladeş'teki protestolarda Hindu tapınakları ve kiliseleri koruyan Müslüman gönüllüler - Son Dakika

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