Bangladeş'ten Myanmar'a Rohingya Müslümanları İçin Çağrı

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Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Myanmar'a, ülkelerindeki çatışmalardan kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler sorununu çözmesi çağrısında bulundu.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, Hossain, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ve Tayland, Bangladeş, Myanmar, Hindistan, Çin ve Laos'tan üst düzey yetkililerin de katıldığı görüşmeye ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain, görüşmede sınır, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan ticareti ve Myanmar'ın siyasi durumu gibi konuların ele alındığını anlattı.

Hossain, 60 bini aşkın Arakanlı Müslüman'ın daha gayriresmi yollardan Bangladeş'e sığındığını belirtti.

Myanmar'da sınırın Arakan ordusu gibi devlet dışı aktörlerin kontrolünde olduğunu vurgulayan Hossain, "Devlet olarak onlarla ilişki kuramayız. Myanmar, sınır ve Arakanlı Müslümanlarla ilgili meseleleri çözmenin bir yolunu bulmalı." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların ülkeye birkaç farklı rotadan girdiğini ve bu nedenle sorunun durdurulması zor bir hale geldiğini ifade eden Hossain, görüşme sırasında "bu duruma çözüm bulunmadığı takdirde bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasının zor olduğunu" belirttiğini aktardı.

Hossain, Bangladeş'e yönelik yeni sığınmacı akınının beklenmediğini kaydetti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.