Bangladeş'te Dang Humması: Yılbaşından Bu Yana 117 Ölüm - Son Dakika
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Bangladeş'te Dang Humması: Yılbaşından Bu Yana 117 Ölüm

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Bangladeş'te dang humması salgını devam ediyor; yılbaşından bu yana 117 kişi öldü, son 24 saatte ise 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 42 bin 590 vaka kaydedilirken, hastalık özellikle yağış dönemlerinde artış gösteriyor.

Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana 117 kişi öldü.

Dhaka Tribune gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle en az 4 kişi yaşamını yitirirken, 1558 yeni vaka kaydedildi.

Öte yandan yılbaşından bu yana 42 bin 590 kişi dang hummasına yakalanırken, 117 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi ölmüştü.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Bangladeş, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bangladeş'te Dang Humması: Yılbaşından Bu Yana 117 Ölüm - Son Dakika

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