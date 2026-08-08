Bangui'de Yakıt Tankeri Kazası: 20 Ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui yakınlarında yakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bangui'nin güneybatısındaki Bimbo bölgesinde yakıt tankeri henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi ve yol kenarında bulunanlara çarptı.

Kazada en az 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildikleri bildirildi.

Kazanın meydana geldiği sırada bölgede yoğunluk bulunduğu, yol kenarında yayaların yanı sıra ticari faaliyetlerini sürdüren kişilerin de olduğu belirtildi.