Banka Dolandırıcılarına Operasyon: 53 Tutuklama

15.09.2025 11:04
İzmir'de 84 kişi dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı.

İzmir merkezli 26 ilde kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024'te çeşitli illerdeki 67 kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, bu yolla kişisel bilgilerine ulaştıkları, geçen yıl 20 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Teknik ve fiziki çalışmalarda suç örgütünün elebaşılığını V.U'nun yaptığı belirlendi.

İzmir merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 84 şüpheli yakalandı. Elebaşı V.U'nun Muğla'nın Marmaris ilçesinde ailesiyle tatile çıkmak üzere kruvaziyere binerken gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 71 zanlıdan suç örgütü elebaşı V.U'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

