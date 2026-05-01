Banksy, Londra'nın Merkezine Yerleştirilen Heykelin Kendisine Ait Olduğunu Doğruladı

(ANKARA) - Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Londra'nın merkezinde aniden ortaya çıkan büyük heykelin kendi eseri olduğunu doğruladı.

Londra'nın St James's bölgesindeki Waterloo Place'te bir kaide üzerine yerleştirilen heykel, takım elbiseli bir adamın yüzünü kapatan bir bayrak taşırken öne doğru yürüdüğünü tasvir ediyor.

Sanatçının temsilcileri eserin önceki gün erken saatlerde yerleştirildiğini ve Banksy'nin dün sosyal medya platformu Instagram hesabında paylaştığı video ile eserin kendisine ait olduğunu doğruladığını açıkladı. Banksy, heykelin yerleştirildiği noktaya ilişkin olarak "Orada küçük bir boşluk vardı" ifadelerini kullandı.

Heykelin bulunduğu Waterloo Place, 19'uncu yüzyılda emperyalizm ve askeri güç temalarını yansıtan anıtlarla bilinen bir alan olarak öne çıkıyor. Eser, Kral 7'inci Edward, Florence Nightingale ve Kırım Savaşı Anıtı'nın yakınında yer alıyor.

Eserin ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısı hızla artarken, birçok kişi heykeli fotoğraflamak için alanda toplandı. Westminster Belediyesi, eserin korunması için bazı önlemler alındığını ancak halkın ziyaretine açık kalacağını bildirdi.

Sanat eleştirmenleri ve ziyaretçiler, heykelin "kör milliyetçilik" teması üzerine bir yorum olabileceğini değerlendiriyor. Bazı yorumlarda, bayrakla yüzü kapatılan figürün "kendi görüşünü kaybetmiş güç sahibi birini" temsil ettiği ifade ediliyor.

Gerçek kimliği resmi olarak bilinmeyen Banksy, daha önce de Londra'da benzer şekilde izinsiz yerleştirdiği eserlerle gündeme gelmişti. Sanatçının çalışmaları genellikle siyasi mesajlar içeriyor ve çoğu zaman ortaya çıktıktan kısa süre sonra kaldırılıyor.