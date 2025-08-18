Banu Kırbağ Hayatını Kaybetti

"Unutulur" ve "Ölsem de Bir Kalsam da Bir" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayata veda etti.

Sanatçının vefat haberini şarkıcı ve oyuncu Melike Demirağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demirağ açıklamasında, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banucuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın." ifadelerine yer verdi.

"ÇOCUKLUĞUMUN EN GÜZEL SESLERİNDEN BİRİYDİ"

Bir başka paylaşım ise Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'ndan geldi. Hablemitoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Banu Kırbağ 74 yaşında vefat etmiş. Çocukluğumun en güzel seslerinden biriydi. 'Ölsem de bir kalsam da bir' şarkısıyla hafızama kazınmış. Şimdi duyunca haberi ilk aklıma bu şarkısı geldi. Eski ülkemden, gençliğimizden birileri bu hayattan göçtüğünde biz de kendimizden bir şeyleri kaybediyoruz. Kalan olarak insan biraz daha bu dünyaya, yaşadığı yere yabancılaşıyor."

UNUTULMAZ ESERLER BIRAKTI

Banu Kırbağ, müzik kariyerine 1969 yılında okul orkestrasında solistlik yaparak başladı. Ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim alarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

Sanatçı, kardeşi ile birlikte 1972'de kurduğu grupla 4 adet 45'lik ve 1 albüm çıkardıktan sonra solo kariyerine ağırlık verdi. "Ölsem de Bir Kalsam da Bir" ve "Unutulur" adlı eserleriyle 1978'de büyük başarılar elde eden Kırbağ'ın 1982'de yayımlanan "Anlatamıyorum" albümü ise beklendiği başarıyı yakalayamadı.

Daha sonra beste çalışmalarına yönelen sanatçı, 1984'te şairlerin eserlerine yaptığı bestelerle müzikseverlerin beğenisini kazandı.