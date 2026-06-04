Baoxing Antik Kenti İlgiyi Çekiyor

BAOXİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Ya'an kentinin Baoxing ilçesinde yer alan ve Ulusal 4A sınıfı turistik destinasyonlardan biri olarak öne çıkan antik kent yoğun ilgi görüyor.
2021 yılında kurulan ve Sichuan, Shaanxi ile Gansu eyaletlerine yayılan 27.000 kilometrekarelik Dev Panda Milli Parkı, Baoxing ilçesi topraklarının yüzde 80'inden fazlasını kapsıyor.
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