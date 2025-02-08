Barak Sulama Projesi P2 Aşaması İncelemesi

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Gaziantep Milletvekili Ali Şahin 2025 yılı yatırım programına alınan Barak Sulama Projesinin P2 aşamasını inceledi.

Şahin, beraberinde AK Parti Nizip İlçe Başkanı Yakup Karakuş ve Karkamış İlçe Başkanı Hacı Ayvaz Çiçek ile Barak Ovası'nda sulama projesini yerinde inceledi.

Burada açıklama yapan Şahin, projeye start verilmesi için 480 milyon liralık ilk ödeneğin DSİ Bölgeye aktarıldığını ifade etti.

Projede ihale hazırlığına geçildiğini Mart veya Nisan gibi ihalenin yapılacağını belirten Şahin, ilk kazmanın Haziran ayında vurulacağını aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"4 aşamadan oluşan Barak sulama projesin P1 aşamasını tamamlamış ve güneş enerjisi Bağlıca, Belkıs, Güzelköy, Günaltı, Hancağız, Yolçatı, Dutlu, Turnalı, Hazımoğlu, Bozalioğlu, Kale, Mağaracık, Nahırtepe, Samandöken, Saray, Suboyu, Yukarınayındır, Aşağıbayındır, Kumla, Gülkaya, İntepe köylerimizi mümbit topraklarını Fırat'ın serin suları ile buluşturmuştuk. P1 kısmında 21 köyümüzde 2750 çiftçimiz toplam 101.640 dekar arazisini hali hazırda suluyor. Şimdi sıra P2 bölgesinde köy ve arazilerimizde."