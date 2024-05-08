Barcelona Üniversitesi, İsrail ile akademik ilişkileri kesme önergesini kabul etti - Son Dakika
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Barcelona Üniversitesi, İsrail ile akademik ilişkileri kesme önergesini kabul etti

Barcelona Üniversitesi, İsrail ile akademik ilişkileri kesme önergesini kabul etti

Barcelona Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, İsrail ile akademik ilişkilerin kesilmesi yönünde bir önergeyi üniversite yönetim kuruluna sundu. Ayrıca, İspanya'da merkezi hükümetten ve Katalonya özerk yönetim hükümetinden İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi talep edildi. Benzer bir karar daha önce Katalonya Politeknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmişti ve Filistin Üniversite Ağı adlı platformun da bu yönde bir karar açıklaması bekleniyor.

08.05.2024 23:29
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İspanya'daki Barcelona Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınayarak, bu ülke ile akademik ilişkileri kesme yönünde bir önergeyi üniversite yönetim kuruluna sundu.

Filistin'e destek vermek için hafta başından bu yana öğrencilerin kampüste kamp kurduğu Barcelona Üniversitesi, rektör başkanlığında toplandı.

Dekanlarla her fakülteden temsil edilen öğretim üyelerinin yer aldığı Üniversite Senatosu, toplantıda, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı ve İsrail ile akademik ilişkilerin kesilmesi yönünde nihai karar alması için üniversite yönetim kuruluna bir önerge sundu.

Alınan kararda ayrıca, gerek İspanya'da merkezi hükümetten gerekse Katalonya özerk yönetim hükümetinden "İsrail devleti ile kurumsal, ticari ve akademik tüm ilişkilerin kesilmesi, İsrail ile silah ticaretinin ve Filistin'in işgaline katkı sağlayan diğer tüm sektörlerdeki faaliyetlerin durdurulması" istendi.

Benzer bir karar 30 Ocak tarihinde Katalonya Politeknik Üniversitesi Senatosunca kabul edilmişti.

Diğer yandan İspanya'daki 50 devlet üniversitesinin 47'sinde görev yapan bir grup öğretim görevlisi tarafından kurulan Filistin Üniversite Ağı adlı platformun da önümüzdeki günlerde bu yönde ortak bir karar açıklaması bekleniyor.

İspanya'da ilk kez 29 Nisan'da Valensiya Üniversitesi'nde başlayan üniversite öğrencilerinin Felsefe Fakültesinin kampüsünde çadırlar kurarak ve sabahlayarak yaptıkları Filistin'e destek eylemi 6 Mayıs'tan itibaren benzer veya farklı protestolarla Bask, Navarra, Aragon, Endülüs, Katalonya gibi İspanya'nın diğer bölgelerdeki bazı üniversitelere de yayılmıştı.

Üniversite öğrencilerinin eylemine İspanya hükümetinden bazı bakanlar ve milletvekilleri de destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barcelona Üniversitesi, İsrail ile akademik ilişkileri kesme önergesini kabul etti - Son Dakika

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