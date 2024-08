Güncel

Barınaklardan sahiplenilen hayvanların ihtiyaçları 2 yıl boyunca karşılanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Siz yeter ki hayvanları sahiplenin, onları dost edinin. Biz de hayvanların 2 yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçlarını belirli periyotlarla karşılayalım"

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, barınaklardan sahiplenilen sokak hayvanlarının 2 yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. Seçer, "Siz yeter ki hayvanları sahiplenin, onları dost edinin. Biz de hayvanların 2 yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçlarını belirli periyotlarla karşılayalım. 3 ayda bir iç ve dış parazit ilaçlarını uygulayalım. 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verelim" dedi.

Seçer, Mersin'deki sokak hayvanlarının yaşatılması için hazırlanan "Yaşamı sahiplen, destek Büyükşehir'den" kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. 'Sokak Hayvanları Yasası' karşısında yaşamı sahiplenmek ve sokak hayvanlarını yaşatmak için uzun süredir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Seçer, yapılan çalışmaların kentin tüm paydaşlarıyla birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Temel konunun, toplumun tüm kesimlerini çalışmaya dahil etmek olduğunu vurgulayan Seçer, yapacakları çalışmalarla toplumun her kesimini memnun edecek bir sonuç ortaya çıkarmaları gerektiğini kaydetti.

"Son 10 yılda toplam 31 bin 496 köpek kısırlaştırıldı"

Mersin'deki her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarına dile getiren Seçer, sokak hayvanlarının sayısal ve rehabilitasyon durumuyla ilgili verileri de paylaştı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bakımevlerinde son 10 yılda toplam 31 bin 496 köpeğin kısırlaştırıldığını aktaran Seçer, "Bu köpeklerin de 30 bin 571'i bir önceki yasa çerçevesinde alındığı ortama geri bırakıldı. Şu anda Mersin il sınırları içerisinde kısırlaştırılmış köpek sayısı 16-17 bin civarında. Yaklaşık 4-5 bin kısırlaştırılmamış, küpeli olmayan sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyoruz. Toplam 20-22 bin civarında sokak köpeğimiz var ama bunun 16-17 bini kısırlaştırılmış ve kayıt altına alınmış. Bu önemli bir rakamdır, bu değerli bir çalışmanın ürünüdür" diye konuştu. Seçer, sokaklardaki küpesiz köpek popülasyonunun en önemli sebeplerinden birinin köylerde çoban ya da bekçilik amacıyla beslenen köpeklerin kayıt altına alınmaması ve kontrolsüz çoğalma olduğunu kaydetti.

"Sokaklarda yaşayan köpek sayısını asgari seviyeye düşüreceğiz"

Seçer, kampanya ile yeni yasada hüküm altına alınan sokak köpeklerini toplamak, rehabilitasyonunu yapmak, veri kayıt sistemini işlemek, kısırlaştırmak, mümkünse sahiplendirmek, mümkün değilse de doğal yaşam alanlarında ortamlarını iyileştirip refah içerisinde yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Temel amaçlarının 'yaşamı sahiplenmek' olduğunu vurgulayan Seçer, sokak hayvanlarını yaşatmak için iş birliği halinde olmaları gerektiğini ifade etti. Öncelikle sokaklarda yaşayan, küpesi olmayan köpekleri toplayarak, bakım evlerinde kısırlaştırma işlemleri yapacaklarını ve Bakanlık veri tabanına kaydedeceklerini anlatan Seçer, "Böylece sahipsiz tüm köpekleri kısırlaştırarak, sokaklarda yaşayan köpek sayısını asgari seviyeye düşüreceğiz" dedi.

"Sahiplendirme dijital platformlarda da olacak"

Merkez Kaşlı Bakımevi, Silifke Bakımevi ve Bozyazı Bakımevi'nin her birinde sahiplendirme merkezi oluşturacaklarını belirten Seçer, "Burada vatandaşlarımızın vakit geçireceği, çay-kahve içecekleri alanlar da oluşturuyoruz. Bu merkezler haftanın her günü 09.30-12.00 ve 13.30-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak" diye konuştu. Sahiplendirmenin dijital platformlarda da olacağına dikkat çeken Seçer, "Geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. sahiplen.mersin.bel.tr sayfasına giren vatandaşlarımız sahiplenecekleri can dostlarımızın fotoğraflarını ve özelliklerini görecekler. Hangi ırka mensup olduklarını, hangi renk olduklarını, kilosunu, boyunu öğrenerek oradan sahiplenecekleri dostları tercih etme imkanları olacak" şeklinde konuştu.

"Can dostlarımız şık olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun"

Mersin'de bulunan bütün kurum ve kuruluşlara sahiplenme çağrısında bulunan Seçer, belediyenin tüm kurumlarının, iştiraklerinin ve tesislerinin her birine 'en az 1 can dost sahiplenme kararı aldığını' kaydetti. Bireysel olarak hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlara seslenen Seçer, "Vatandaşlarımız barınaklarımızda rehabilite ettiğimiz hayvanlarımızı sahiplensinler. Hayvanları sahiplendirmeyle de kalmıyoruz, onların yanında da oluyoruz. Belediye her zaman destek oluyor. Siz yeter ki hayvanları sahiplenin, onları dost edinin. Biz de hayvanların 2 yıl süreyle günlük kuru mama ihtiyaçlarını belirli periyotlarla karşılayalım. 3 ayda bir iç ve dış parazit ilaçlarını uygulayalım. 6 ayda bir pet kuaför hizmeti verelim. Can dostlarımız şık olsun, güzel olsun, yakışıklı olsun. Yılda bir kuduz aşısı uygulamasını yine biz yapalım" dedi.

Veterinerlerden yüzde 25 indirim

Yavruyken sahiplenilen köpeklerin kısırlaştırılmasının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağına dikkat çeken Seçer, "Parazit ilaçlaması, pet kuaför hizmeti ve kuduz aşısı uygulamak üzere hizmet verecek mobil araçlar da hazırladık. Şu anda hazır, o mobil araç bu saydığımız hizmetleri can dostlarımızı sahiplenen yurttaşlarımıza versin istiyoruz. Bu kampanyanın aslında sihirli cümlesi 'birlikte olalım, yardımlaşalım'. Toplumun tüm kesiminin kampanyaya sahip çıkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin Veteriner Hekimler Odası'nın da kampanyaya destek verdiğini ifade eden Seçer, yaptıkları protokol kapsamında bakımevlerinden sahiplenilen hayvanların herhangi bir hastalık veya bakım durumu olduğunda odaya üye kliniklerde yüzde 25 indirim yapılacağını vurguladı.

"Onlar için yaşam alanı oluşturacağız"

Sahiplenilmeyen sokak hayvanları için her detayı düşünerek, onlar için yaşam alanı oluşturacaklarını aktaran Seçer, "Can dostlarımızı eğer sahiplendiremiyorsak, doğal yaşam alanlarında, bakımevlerinde yaşamlarını sürdürmelerine ortam hazırlamamız lazım. Bizim 3 bakım evimiz var; Merkez, Silifke ve Bozyazı'da. Bozyazı'da 5 dekar, Silifke'de 15 dekar ve Merkez Kaşlı'da 30 dekar olmak üzere toplamda 50 dekar alanda bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu alanların etrafını panel çit ile çeviriyoruz. Köpeklerin mizacına, büyüklüklerine, ırklarına, özelliklerine göre bölümler hazırlıyoruz ve buralara can dostlarımızı yerleştireceğiz. Her bölüm için de tekli veya 7'li kulübeler içerisinde köpeklerimizin barınması, otomatik sulukları ile taze su içmeleri, otomatik yemliklerle beslenmeleri ve özellikle sıcak günlerde serinlemeleri için her bölüm içine havuz yapıyoruz" diye konuştu. Köpeklerin yağmurdan veya sıcaktan korunmaları için de kayaları delip suni mağaralar oluşturacaklarını da belirten Seçer, "Geri dönüşüm malzemelerinden köpekler için oyun alanları oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Yemek artıklarınızı bize verin"

Barınaklarda yıllık kuru mama tüketiminin 150 bin kilogram olduğunu ifade eden Seçer, kuru mamanın yanı sıra yemekhanelerden topladıkları yemek artıklarını da hayvanlara verdiklerini söyledi. Belediye bünyesine aldıkları bir makine ile yemek artıklarını pelet haline getirdiklerini belirten Seçer, büyük yemek şirketlerine, lokantalara, yemekhanelere ve konutlara çağrıda bulunarak, "Yemek artıklarınızı lütfen bize verin. Bu can dostların yaşamlarına siz de katkı sunun. Herkes bu işin içinde olursa hiçbir bütçe sorunu yaşamayacağız" dedi.

"Gönüllü katkı sunmak isteyen herkes için bir alan açtık"

Kampanya kapsamında gönüllülere de çağrıda bulunan Seçer, "Bir diğer konu da can dostları sahiplenmek isteyen ama uygun ortamı olmayan yurttaşlarımızı ilgilendiriyor. 'Ben de katkı yapmak istiyorum' diyorsunuz. Bizim doğal yaşam alanlarında yaşayan can dostlara yapacağınız katkıyla siz de işin içerisinde olabilirsiniz. 'www.birizberaberiz.org' sayfamız üzerinden kulübe, kuru mama, kısırlaştırma desteği konusunda nakdi bağışları yapabilirsiniz. Bu çalışmaya gönüllü olarak katkı sunmak isteyen herkes için bir alan açtık. Bir enstrüman ortaya koyduk. İster sahiplenebilir, ister nakdi, ister yemek artığı sağlayarak katkı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız onları öldürmek değil, yaşatmak olsun"

Toplumun her kesiminden kampanyaya destek olmalarını isteyen Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü engelin aşılacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mersin'in her konuda olduğu gibi bu konuda da birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu Türkiye'ye gösterelim. Mersinliler bir araya gelirse aşamayacakları engel, baş edemeyecekleri sorun yok. Kentimiz huzur, kardeşlik ve insanlık kentidir. Bir arada yaşama kültürünün olduğu bir kenttir. Biz Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e, bu topraklara iyi bir yaşam sağlamak için gelmiş vatandaşlarımızın oluşturduğu bir kentte yaşıyoruz ve her geçen gün büyüyoruz. Amacımız onları öldürmek değil, yaşatmak olsun. Gelin bu çalışmamıza tüm Mersinliler katkı verin. Bu sorun alanını da ortadan kaldıralım, toplumun her kesimi mutlu olsun."