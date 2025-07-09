Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı - Son Dakika
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Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı

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Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate\'in tartışmalı anı
09.07.2025 10:35
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Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate\'in tartışmalı anı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Windsor Kalesi'nde düzenlenen devlet yemeğinde Prenses Kate'e göz kırparken dikkat çekti. Bu hareket, sosyal medyada ve basında farklı tepkilere yol açtı. Kimileri hareketi samimi ve şakacı bulurken, bazıları ise resmi bir etkinlikte bu tür davranışların uygun olmadığını düşündü.

Emmanuel Macron, dün akşam Windsor Kalesi'nde düzenlenen ve ünlülerle dolup taşan görkemli devlet yemeğinde Prenses Kate ile sohbet ederken dikkat çekici bir şekilde göz kırptı. Bu hareket, sosyal medyada ve basında farklı tepkilere yol açtı; kimi kişiler bu hareketi samimi ve şakacı bulurken, bazıları ise resmi bir etkinlikte bu tür davranışların uygun olmadığını düşündü.

Prenses Kate, kırmızı elbisesi ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. William ve Kral Charles ile birlikte Macron'u karşılarken ortaya çıkan bu an, herkesin gözünden kaçmadı. St George's Hall'da gerçekleşen etkinliğe, Mick Jagger, Sir Elton John ve Başbakan Sir Keir Starmer gibi isimler de katıldı.

Macron'un Kate'e göz kırpması, resmi ve ciddi bir devlet yemeğinde biraz fazla samimi bulundu. Zira bu tür törenler, protokol kurallarının ağır bastığı, devletlerarası saygının ön planda olduğu anlar olarak kabul edilir. Bu yüzden, bazı gözlemciler Macron'un bu tavrını, Fransa'nın İngiltere karşısındaki diplomatik tavrına ilişkin "samimiyet sınırını aşan" bir davranış olarak değerlendirdi.

Prenses Kate ise bu tür durumlarda her zaman olduğu gibi zarif ve soğukkanlı duruşunu korudu. Ancak, böylesi resmi etkinliklerde göz kırpma gibi samimi hareketlerin katılımcılar arasında yanlış anlaşılmalara yol açabileceği de unutulmamalı.

Bu arada, Macron'un devlet ziyaretinin önemli anlarından biri de Kate'in elini nazikçe öpmesi oldu. Bu jest, İngiliz basınında daha olumlu ve saygılı olarak yorumlandı.

Fransa ile İngiltere arasındaki bu devlet ziyareti, sadece sosyal etkinliklerden ibaret değil. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında göç anlaşması gibi hassas konular da gündeme geliyor. Macron'un göz kırpma anı ise, bu önemli diplomasi sürecinde dikkat çekici ama gereksiz bir detay olarak hafızalarda kaldı.

Kısacası, devlet yemeği gibi ciddi ortamlarda kişisel jestlerin dozunun iyi ayarlanması gerekiyor. Macron'un bu hareketi, bazılarına samimiyet olarak görünürken, bazılarına göre diplomatik sınırların zorlanması anlamına geliyor.

Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı

Diplomasi, İngiltere, Politika, 3-sayfa, Magazin, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı - Son Dakika

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