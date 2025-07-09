TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu - Son Dakika
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Hukuk

TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
09.07.2025 17:57
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'Kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava devam ederken TMSF'den dikkat çeken bir karar geldi. Polat çiftinin şirketlerindeki yönetim kayyumluğuna son verilirken TMSF, söz konusu şirketlerde denetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

GİZLİ TANIK SEGBİS'LE DİNLENDİ

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşma Gizli tanığın SEGBİS'le dinlenmesi ile başladı.

"BERABER İŞ YAPTIKLARINA BİZZAT ŞAHİTİM"

SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık, "Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat'ı ve Derkan Başer'i Kıbrıs'ta gördüm. Beraber iş yaptıklarına bizzat şahidim. Jasminbet sitesi Derkan Başer'e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna'da misafir etti. Ukrayna'ya Derkan Başer'in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat'ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başer'le dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat'ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018'den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna'da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat'la 2017 Nisan ayında Kıbrıs'ta Veysel Şahin'in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum" dedi.

TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

"GİZLİ TANIĞIN BEYANLARINI KABUL ETMİYORUZ"

Engin Polat gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, iftiradır hepsi" dedi. Sezgin Polat da gizli tanığın beyanına karşı savunmasında, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum" cevabını verdi.

DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ

Verilen aranın ardından duruşma görülmeye devam etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ KAYYUM KARARI DEĞİŞTİ

Öte yandan duruşmanın ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, TMSF'yi Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi gereği yönetim kayyumu olarak görevlendiren İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliklerinin kararlarının bugünkü duruşmada İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kaldırıldığı belirtilerek, "Şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin denetim kayyumunun onayına bağlı kılınmasına karar verilmiş olup, denetim kayyumu olarak yine TMSF görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

DENETİM KAYYUMLARININ ONAYI OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAKLAR

Denetim kayyumluğu kararının gereği olarak, bundan böyle Dilan-Engin Polat çiftine ait şirketlerin sahipleri tarafından yönetileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ancak TMSF'nin atadığı denetim kayyumları tarafından denetlenmeye devam edilecek ve onayları alınmadan örneğin ödeme yapılamayacaktır. TMSF'nin kayyumluk yaptığı dönemde şirketler mevzuat gereği basiretli tacir sıfatıyla yönetilmiş, uluslararası muhasebe standartlarına uygun sistem kurularak kayıt dışı harcamalara son verilmiş ve özellikle şirketlerin kamu borç ve yükümlülükleri eksiksiz yerine getirilmiştir. Denetim kayyumluğuna dair karar Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilecektir."

Kaynak: AA/ DHA

Engin Polat, 3-sayfa, Ekonomi, Kayyum, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Hukuk TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu - Son Dakika

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