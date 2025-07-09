Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. PKK'nın bu hafta silah bırakma töreni yapması beklenirken, TBMM'de sürece ilişkin olarak komisyon kurulması da gündemde.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Öcalan'dan yeni bir çağrı geldi. 1999'dan bu yana İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve 26 yıldır bir videosu yayınlanan Abdullah Öcalan, görüntülü olarak yayınlanan mesajında PKK'ya bir kez daha silah bırakma çağrısı yaparak, "Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum" dedi.

"KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜ BİREYSEL BİR SORUN OLARAK GÖRMEDİM"

Sürece ilişkin görüşmelerde ve açıklamalarda sıklıkla gündeme gelen cezaevi koşulları ve olası "salıverilme" tartışmalarına da değinen Öcalan, "Biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum, toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir" ifadelerini kullandı.