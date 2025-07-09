Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Numan Kurtulmuş\'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyareti etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyareti etti. Kurtulmuş konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimizin çalışmalarına verdiği kuvvetli destek, bizler için büyük bir güç kaynağıdır. Zat-ı devletlerine, yeni dönemde seçilmem vesilesiyle başarı dilekleri için şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - ANKARA