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Barış Alper Yılmaz: Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz: Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golün mutluluğunu yaşadığını ancak daha önemlisi olan galibiyeti kutladığını söyledi. Yılmaz, her pozisyonda kendini hazır tutmaya çalıştığını ve takıma katkı sağlamak için çok çalıştığını belirtti. Transfer söylentileri hakkında ise kendine odaklandığını ve kendini geliştirmek istediğini ifade etti.

Barış Alper Yılmaz: Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı
29.01.2024 - 23:29,
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SPOR Barış Alper Yılmaz Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA) - Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gol attığım için mutluyum daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi mücadele vardı. Kazanmak önemliydi dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı oyuncu Barış Alper Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyeti getiren golü attığı için çok mutlu olduğunu aktaran 23 yaşındaki futbolcu, Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi mücadele vardı. Bölge bölge değişiyor ama benim için önemli değil. Her pozisyonda kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Hocam nerede şans verirse elimden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyorum. Bence de güzel bir goldü diye konuştu.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Mücadelelere birer birer hazırlandıklarını ifade eden Barış Alper, Bence şu an yolun daha çok başındayız. İlerleyen haftalarda neler biter bilmiyoruz. Kazanmak önemliydi şeklinde konuştu.

Farklı pozisyonlarda forma giymesiyle ilgili bir soruya Barış Alper, şu yanıtı verdi

Hocamın karar verdiği bir şey. Beni etkilemiyor. Kulübüme hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum.

KENDİMİ OLABİLDİĞİNCE GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

Sarı-kırmızılı futbolcu, hakkında çıkan transfer konuşmalarıyla ilgili bir soruya ise Böyle haberler çıkıyor. Mutlu oluyorum ama onlar beni çok etkilemiyor. Ben kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum. Özel bir ekiple çalışıyorum. Kendimi olabildiğince geliştirmek istiyorum cevabını verdi.

Kaynak: DHA
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