Barış Anneleri, çerçeve yasa talebiyle TBMM'de siyasi parti ziyaretlerine başladı - Son Dakika
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Barış Anneleri, çerçeve yasa talebiyle TBMM'de siyasi parti ziyaretlerine başladı

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Barış Anneleri, çerçeve yasa talebiyle TBMM\'de siyasi parti ziyaretlerine başladı
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Barış Anneleri, çerçeve yasa talebiyle TBMM\'de siyasi parti ziyaretlerine başladı
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Barış Anneleri, çerçeve yasa için somut adım talebiyle TBMM'de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile görüştü. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yazılı dosyaları olduğunu ve sürecin kalıcı barışa evrilmesini istediklerini söyledi.

(TBMM) - Barış Anneleri, "çerçeve yasa" kapsamında somut adımlar atılması talebiyle YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile bir araya geldi.

"Çerçeve yasa kapsamında somut adımlar atılması" talebiyle Ankara'ya gelen Barış Anneleri, TBMM'de siyasi partileri ziyaret ediyor.

Barış Anneleri, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile birlikte bugün ilk olarak YENİ Parti Grubu'na geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile görüşen Barış Anneleri, ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i de Meclis'teki makamında ziyaret etti.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, görüşmenin ardından, "Barış Anneleri bunu en sonunda ifade edecekler. Yazılı bir dosyaları var zaten. Onlar adına konuşmayalım ama sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini istiyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA
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