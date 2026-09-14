Barış Manço heykeli Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'nde açıldı - Son Dakika
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Barış Manço heykeli Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'nde açıldı

Barış Manço heykeli Konya Hüyük\'teki Sonsuz Şükran Köyü\'nde açıldı
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Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nün açık hava heykel koleksiyonuna sanatçı Barış Manço'nun heykeli eklendi. Meral Aran Kaysı, Emrah Ateşli ve Hüseyin Öcal'ın ortaklaşa hazırladığı heykel, köyde düzenlenen törenle yönetmen Reis Çelik tarafından açıldı.

Hüyük ilçesinde bulunan Sonsuz Şükran Köyü'ndeki açık hava heykel koleksiyonuna, sanatçı Barış Manço'nun heykeli eklendi.

Köyün sanatçıları ve heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı, Emrah Ateşli ve Hüseyin Öcal tarafından ortaklaşa hazırlanan Barış Manço heykeli, köyde düzenlenen törenle yönetmen Reis Çelik tarafından açıldı.

Açılışta konuşan heykeltıraş Meral Aran Kaysı, Barış Manço'nun yalnızca Anadolu rock müziğinin öncü isimlerinden biri olmadığını, aynı zamanda müzisyen, besteci, sanatçı ve güçlü bir kültür elçisi olarak halkın gönlünde silinmez bir yer edindiğini belirtti.

Sonsuz Şükran Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Fırat ise köyün açık hava alanlarını sanat eserleriyle buluşturmak için yıllardır büyük emek veren sanatçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Barış Manço heykeli Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'nde açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Barış Manço heykeli Konya Hüyük'teki Sonsuz Şükran Köyü'nde açıldı - Son Dakika
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