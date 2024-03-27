Barış Manço\'nun \'Kara Sevda\'sı Canan Anderson yorumuyla müzikseverlerle buluştu

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Barış Manço'nun unutulmaz şarkıları arasında yer alan "Kara Sevda", keman sanatçısı Canan Anderson yorumuyla müzikseverlerle buluştu.

Söz ve müziği Barış Manço'ya düzenlemesi Garo Mafyan ve Kurtalan Ekspres'e ait olan parçayı kemanıyla yeniden yorumlamayan Anderson, esere özel hazırladığı klibi de sosyal medya hesaplarından beğeniye sundu.

Anderson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış Manço hem Türkiye'nin hem de birçok ülkenin sevdiği bir sanatçı. Bana 'Canan hanım ileride nasıl bir sanatçı olmak istersiniz' diye sorulduğunda hep cevabım 'saygı duyulan, sevilen bir sanatçı olmak' diye cevap veririm. O yüzden Barış Manço da buna örneklerden birisi. Onun bir parçasını yorumlamamak olmazdı." dedi.

Çekimleri İstanbul'un farklı sokaklarında gerçekleştirilen şarkının klibine ilişkin de Anderson, "Hep ışıklar altında, milyonlarca para verilmiş bir kliptense daha insancıl maddiyatın daha ihtiyacı olanlara ulaştırılabileceği bir klip olsun istedim. Bu benim ayrıca hayata bakış açım." ifadelerini kullandı.