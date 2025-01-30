Barış Pehlivan'dan Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika
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Barış Pehlivan'dan Suat Toktaş'a Destek

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Barış Pehlivan, Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek adaletin yerini bulmadığını belirtti.

30.01.2025 02:29
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(İSTANBUL) - Gazeteci Barış Pehlivan, serbest bırakılmasının ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmasına, "Adalet yerini bulmadı" diyerek tepki gösterdi.

Gazeteci Barış Pehlivan ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz serbest bırakılmalarının ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmasına tepki gösteren Pehlivan, Toktaş'ın mesajını paylaştı.

Pehlivan, "Adalet yerini bulmadı. Genel Yayın Yönetmenimiz Suat Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suat abi tutuklandıktan sonra sizlere şunu iletmemi istediler:  Halk TV'nin bir sloganı var, 'Biz herkesin sesiyiz.' Artık o herkesin Halk TV'ye sahip çıkmasını, Suat Toktaş'a sahip çıkmasını, gerçek gazetecilere sahip çıkmasını istiyoruz. Bu ülkede birçok öğrenci yetiştiren bir gazeteci haksız ve hukuksuzca sadece gazetecilik refleksi gösterdi diye özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Bizim bu ülke için verdiğimiz mücadele bitmeyecek. Artık daha fazla Halk TV'ye sahip çıkılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Toktaş'ın mesajını yineleyen Kürşad Oğuz, "Mutsuzuz. Suat'ın yanındayız. Ben o mesajı bir kez daha tekrarlayayım: Halk TV her zaman halkın yanında oldu. Biz de halktan Suat Toktaş'ın yanında olmasını bekliyoruz. Halk TV'nin önüne gelerek destek verenlere teşekkür ediyoruz. Direnmenin gücünü ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Barış Pehlivan'dan Suat Toktaş'a Destek - Son Dakika

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