(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.
Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı'nda 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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