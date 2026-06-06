Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği - Son Dakika
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Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği

06.06.2026 11:10
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Gazeteci Barış Yarkadaş'ın, Mansur Yavaş'ın hizmetlerinin "sekiz sayfa tuttuğunu" söylemesi üzerine gazeteci Sinan Burhan, "İki tane hizmetini söyle" diyerek tepki gösterdi. Yarkadaş'ın "Ben Ankara'da mı yaşıyorum?" yanıtı stüdyoda tansiyonu yükseltti. Bunun üzerine Burhan ise, "Ankara'da yaşamıyorsan neden ahkam kesiyorsun?" şeklinde yanıt verdi.

TV100 ekranlarında yayınlanan "Doğrudan" programında, eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ile Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan arasında Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş üzerinden dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

İKİ HİZMETİNİ SAYAMADI

Program sırasında Barış Yarkadaş’ın, Mansur Yavaş’ın hizmetlerinin “sekiz sayfa tuttuğunu” söylemesi üzerine stüdyoda tansiyon yükseldi.

Bunun üzerine Sinan Burhan, “Bırak bu sekiz sayfayı, iki tane hizmetini söyle” diyerek Yarkadaş’a tepki gösterdi. Barış Yarkadaş ise, “Ne bileyim Sinan Burhan, ben Ankara’da mı yaşıyorum?” yanıtını verdi.

Bu sözler üzerine Sinan Burhan, “Ankara’da yaşamıyorsan neden ahkam kesiyorsun?” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Burhan ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında Mansur Yavaş polemiği - Son Dakika
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