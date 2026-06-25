Barışçıl Kore Yarımadası Sözü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Savaşı'nın başlamasının 76. yıl dönümünde, "savaş korkusundan" arınmış barışçıl bir Kore Yarımadası kurma sözü verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesinde düzenlenen, Kore Savaşı'nın 76. yıl dönümünü anma töreninde konuşan Lee, barışçıl bir Kore Yarımadası taahhüdünde bulundu.

Lee, "(Hükümet) Güçlü savunma kapasiteleriyle halkı ve toprakları koruyacak, ne savaştan korkulan ne de çatışmaya ihtiyaç duyulan barışçıl bir Kore Yarımadası inşa edecektir." ifadesini kullandı.

Kore Savaşı'nda hem yurt içinden hem de dünyanın dört bir yanından gelerek çarpışanların fedakarlıklarını anan Lee, "Bu kahramanları hatırlamak ve anmak, ülkemizin ve toplumumuzun en önemli görevi ve bugünün refahından ve barışından yararlanan gelecek nesillerin açık bir yükümlülüğüdür." dedi.

Lee, Güney Kore'nin uluslararası topluma "borcunu yerine getirme yükümlülüğü" olduğunu vurgulayarak yurt dışındaki Kore Savaşı gazileri için davet programlarını genişleteceği sözünü verdi.

Kore Savaşı

Kore Savaşı, 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi işgal etmesi üzerine başlamıştı.

Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye, ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) de Güney Kore'ye savaş boyunca destek vermişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, savaşa 21 bin 212 askerle toplamda 4 tugayla katılan Türkiye, asker sayısı bakımından Kore Savaşı'na katılan 16 ülke arasında 4'üncü sırada yer almıştı.

27 Temmuz 1953'te sona eren savaşın, birçok girişime rağmen taraflar arası barış anlaşması imzalanamadığı için teknik olarak sürdüğü aktarılıyor.