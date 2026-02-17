Bariyere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ü.Y. (61) idaresindeki 06 GB 3978 plakalı otomobil, Durucasu mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan İ.K. (12), Y.K. (60) ve Y.Y.Y. (11) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????
