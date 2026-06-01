Barrack, Irak Özel Temsilcisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack, Irak Özel Temsilcisi Oldu

01.06.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tom Barrack, ABD'nin Irak Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu, Trump'ın liderliğinden onur duydu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından gurur duyduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu.

Barrack, paylaşımda "Onun (ABD Başkanı Trump) cesur liderliği altında Özel Temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu vurgulayan Barrack, "Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini" öne sürdü.

ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini aktaran Barrack, bunun ise ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın olağanüstü bir iş çıkardığını kaydederek, "Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrack, Irak Özel Temsilcisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Bebek Sahili’nde teknede çıkan yangın söndürüldü Bebek Sahili'nde teknede çıkan yangın söndürüldü
Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye’ye yönelik yaptırımlar var Şara ile Trump telefonda görüştü: Gündemde Suriye'ye yönelik yaptırımlar var
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi

21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:10
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 21:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Barrack, Irak Özel Temsilcisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.