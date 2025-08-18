Barrack: Lübnan'dan Sonra İsrail Adım Atmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Barrack: Lübnan'dan Sonra İsrail Adım Atmalı

18.08.2025 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li diplomat Barrack, Lübnan'ın silahları devlet kontrolüne alma adımının ardından İsrail'in de adım atmasını bekliyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Lübnan hükümetinin silahların devletin tekeline alınmasına yönelik attığı adım sonrası İsrail'in de adım atmasının beklendiğini söyledi.

Barrack, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştü.

Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Barrack, Lübnan'da silahların devletin tekeline alınmasına yönelik atılan adımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Avn'ı ve ekibini tebrik ettiğini söyledi.

Barrack, Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının Şiilere karşı değil aksine Şiilerin yararına olduğunu belirtti.

"Lübnan'ın attığı adımdan sonra İsrail'den beklenen bir adım var." diyen Barrack, herkesin düşmanlık ve çatışmadan uzak bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki haftalarda Lübnan halkı için daha iyi bir yaşam konusunda ilerleme göreceğiz. Herhangi bir tehdit yok ve herkes işbirliği içinde. Bizim yapmaya çalıştığımız şey; Hizbullah, Şiiler ve İsrail arasında istikrarlı bir iletişim ağı oluşturmak için rehberlik etmekti."

Lübnan'da yeni bir anlaşma peşinde olmadıklarını, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını istediklerini söyleyen Barrack, ABD'li diplomat Morgan Ortagus'u ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyesi üzerine müzakere ekibine yeniden dahil ettiklerini aktardı.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Barrack ve Ortagus ile yaptığı görüşmede Avn, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda gerekli olan; diğer tarafların ortak bildiri metninin (ABD önerisi) içeriğine bağlı kalması, Lübnan ordusuna daha fazla destek sağlanması ve İsrail saldırılarının hedefi olan bölgelerde yeniden imar sürecini başlatmak için uluslararası alanda talep edilen adımların hızlandırılmasıdır."

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, dün başkent Beyrut'a gelmişti.

Silahlarının toplanması kararı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, kararın çıktığı gün yaptığı açıklamada, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini, bu yönde yapılan baskıları da kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

Hizbullah'tan 6 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada da, Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağı" iddia edilerek, bu kararla "büyük bir hata yapıldığı" savunulmuştu.

Şii bakanlar, kabine toplantısını terk etmişti.

Toplantıyı terk edenlerden Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, ABD önerisini onaylamadıkları için Bakanlar Kurulu toplantısından ayrıldıklarını ancak hükümetten çekilmediklerini söylemişti.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hükümetin aldığı kararlarla ülkede istikrarı sağlamayı, devlet otoritesinin tesisini ve yeniden inşayı hedeflediğini ifade ederek, "Toprakların tamamında, Hizbullah dahil, silahlı varlığın sona erdirilmesi ve sınırda ordunun konuşlandırılması konusunda mutabık kaldık." demişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Ankara, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrack: Lübnan'dan Sonra İsrail Adım Atmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Barrack: Lübnan'dan Sonra İsrail Adım Atmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.