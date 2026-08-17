Barrack'tan Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Barrack'tan Erbil'deki Saldırıya Kınama

Barrack\'tan Erbil\'deki Saldırıya Kınama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililer, Barzani ofisine yönelik İHA saldırısını kınadı ve bölgesel istikrara vurgu yaptı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine yönelik saldırıyı kınayarak, "Güvenilir Kürt müttefiklerimize yönelik bu tür saldırganlıklar kabul edilemez ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barrack, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ve Erbil'deki ofisine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenilir Kürt müttefiklerimize yönelik bu tür saldırganlıklar kabul edilemez ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir. Bu tür düşmanlıkları onaylamayacak veya hoş görmeyeceğiz. Irak devletinin tam egemenliğini yeniden sağlamak ve tüm silahların ve güvenlik güçlerinin Irak devletinin yetkisi altında kalmasını temin etme konusunda Başbakan Ali el-Zeydi'nin liderliğini tam destekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Dış Politika, Tan Erbil, Güvenlik, Güncel, Erbil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barrack'tan Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi Irak'ta dev yolsuzluk operasyonu: 20 milyon dolar ve 60 kilo altın ele geçirildi
Bozcaada’da kayıp dalgıç için 5. gün Bozcaada'da kayıp dalgıç için 5. gün
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 işçi hayatını kaybetti, 14 yaralı
Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı Erzincan’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 1’i ağır 7 kişi yaralandı
Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde Fransa yanıyor, Macron jet ski keyfinde
Göynük Kanyonu, Antalya’nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

22:12
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
21:52
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü’den YENİ Parti’ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın
21:36
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’a transferde rakip oldu
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu
21:16
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Bodrum’da ana isale hattı patladı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
18:47
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
18:24
’Ege’nin Maldivleri’ olarak bilinen Kalem Adası’nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 22:24:52. #7.12#
SON DAKİKA: Barrack'tan Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.