Barrack'tan Irak Temsilciliği Açıklaması

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından gurur duyduğunu belirtti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu politikasına övgüde bulunarak, "Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilciliği görevine atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da hiçbir öncülünün başaramadığını başaran Donald J. Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum. O konuştuğunda, dostlar da düşmanlar da dinliyor; program artık Batı tarafından Batı için değil, bölge tarafından bölge için belirleniyor. Onun liderden lidere uzanan kişisel üslubu, bu karmaşık bölgenin şimdiye kadar gerçekten anladığı tek iletişim aracıdır. Onun cesur liderliği altında Başkanlık Elçisi unvanını kabul etmekten onur duyuyorum. POTUS'un yönlendirmesiyle, Marco Rubio -Henry Kissinger'ın izinden giderek, aynı anda hem Dışişleri Bakanı hem de Ulusal Güvenlik Danışmanı görevini yürüten tek kişi olarak- bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını kökten değiştirdi. Başkanın felsefesi bize şunu öğretir: Müttefiklerin karşılıklı refah arayışında birbirleriyle bağlantı kurarak daha bağımsız hale gelmeleri ve yükleri paylaşmaları teşvik edildiğinde, ABD merkezli bir güç dengesi en iyi şekilde işler; ancak bu, her zaman Amerika'nın etki gücünü, istikrarını ve ABD'nin temel stratejik hedefleriyle uyumu koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmelidir."