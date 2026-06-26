Barrack'tan Türkiye'ye Tebrik - Son Dakika
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Barrack'tan Türkiye'ye Tebrik

26.06.2026 10:18
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ABD Büyükelçisi Barrack, Türkiye'nin ABD'yi 3-2 mağlup ettiği maçı tebrik etti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye'yi tebrik ederek, maçın "uzun süre hatırlanacak bir mücadele" olduğunu söyledi.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ABD karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyeti kutladı.

Karşılaşmayı "inanılmaz ve klasik bir maç" olarak nitelendiren Barrack, müsabakanın başından sonuna kadar büyük bir heyecan içinde geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin "büyük bir yürek ortaya koyarak hak edilmiş bir galibiyet aldığını" ifade eden Barrack, "Türkiye'nin elde ettiği bu 3-2'lik zafer uzun süre hatırlanacak" dedi.

Barrack, paylaşımında ABD Milli Takımı'nı da tebrik ederek, takımın maç ve turnuva boyunca büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Her iki takımın da yüksek sportmenlik anlayışı ve rekabet ruhu sergilediğini belirten Barrack, karşılaşmanın taraftarlar açısından unutulmaz bir geceye dönüştüğünü ifade etti.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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