Barrot, Sarı Yelekliler görüntülerinin yurt dışı kaynaklarca saptırıldığını belirtti - Son Dakika
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Barrot, Sarı Yelekliler görüntülerinin yurt dışı kaynaklarca saptırıldığını belirtti

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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Sarı Yelekliler eylemlerine ait görüntülerin İsrail, ABD, İran ve Rusya kaynaklı hareketlerce çarpıtıldığını söyledi. Barrot, gösterileri göçe bağlayan mesajların arttığını, göç içeriklerinin üçte ikisinin yurt dışında hazırlandığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail, ABD, İran ve Rusya kaynaklı yabancı hareketlerin ülkesindeki eylemlerle ilgili görüntüleri ve yaşananları çarpıttığını söyledi.

Fransız Bakan Barrot, konuk olduğu France 2 kanalında, Sarı Yelekliler'in hayat pahalılığına karşı düzenlediği eylemleri ve İsrail'deki genel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi.

Barrot, ülkesinde düzenlenen eylemlerin görüntülerinin Fransa'nın yurt dışındaki imajını zedelemek isteyenler tarafından ele geçirildiğini, çarpıtıldığını ve abartıldığını belirterek, şunları aktardı:

"Bu, ABD, bazen İsrail, İran ve Rusya kaynaklı hareketler için söz konusu. Sosyal medyada, gösterileri kitlesel göçe ya da radikal İslam'a bağlayan mesajların çoğaldığını gördük."

Rakiplerinin ve hasımlarının Fransa'yı zayıflatmak için ülkede yaşanan olayları çarpıtıp, olanlarla ilgili kendi hikayelerini anlattığını savunan Barrot, göç meselesinden bahseden içeriklerin üçte ikisinin yurt dışında hazırlandığını ifade etti.

Barrot, "Bizim ülkemizde yaşananların nedenlerinin tamamen farklı olduğunu biliyoruz." dedi.

İsrail'deki seçimlerin sonucu ne olursa olsun ülkesinin yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğini kaydeden Barrot, İsrail'in güven içinde olması beklentisini de dile getirdi.

Barrot, İsrail'deki seçime rekor seviyede katılım sağlanmasını, "İsrail halkının söyleyecek bir şeyi vardı." şeklinde yorumladı.

Arap partilerinin bu seçimde tarihi skorlara ulaştığına değinen Barrot, bu durumun gelecek İsrail hükümetinin alacağı kararlarda büyük etkisi olabileceğine işaret etti.

Barrot, "Bu bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iki devletli çözümden başka bir çözüm yok." diyerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gaspının ve şiddetin arttığını vurguladı.

Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına karşı 17 ve 24 Ekim'de Fransa genelinde sokağa inmişti.

Kaynak: AA
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