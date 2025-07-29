Bartholomeos: Birlik, İnsanlığa Ortak Sevgiyle Kurulur

Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Teolojilerimiz örtüştüğünde değil, topluluklarımız aç olanlarla ekmek paylaştığında, hastalara baktığında, haksızlığa uğrayanı savunduğunda bir araya geliriz. Birlik, insan yüzünü yok etmeye çalışan güçlere karşı ortak direnişte şekillenir. Birliğimiz, ortak inançlarımıza değil, insanlığa olan ortak sevgimize dayanmaktadır. Bu, tek uygulanabilir barıştır." dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinden dini temsilcilerin katıldığı, çatışma bölgelerinde barış ve ateşkesin savunulması, ekonomik kriz gibi küresel meseleler ile yapay zekanın yol açtığı problemlerin tartışılması amacıyla Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısı, Şişli'de bir otelde düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Bartholomeos, dünya çapında yaşanan krizlerle yüzleşmek için bir araya geldiklerini belirterek, asıl krizin ekonomik istikrarsızlıkta, dizginlenemeyen teknolojik ilerlemede olmadığını, sorunların ortaya çıkmasına izin veren temel koşullardan kaynaklandığını söyledi.

Materyalizmle ilgili eleştirilerde bulunan Bartholomeos, kutsal olanla ilişkinin yitirilmesinin toplumu oluşturan bağların yitirilmesine dönüştürdüğünü ve geride birbiriyle rekabet eden bireyler bıraktığını aktardı.

Bartholomeos, halkların, yapısal adaletsizliklere ve sömürücü kredi sistemlerine dayanan, servetlerini tüketen, gelişimlerini engelleyen ve geleceklerini ipotek altına alan soyut bir mekanizmanın köleleri haline getirildiğini belirtti.

Yapay zekanın yol açtığı sorunlar

Yapay zekanın yalnızca yeni bir araç olmadığına işaret eden Bartholomeos, bunun bilinçten, bedenden ve ruhtan kopuk bir zekanın, insan aklının bir benzerini yaratması olduğunu dile getirdi.

Bartholomeos, yapay zekanın yol açtığı sorunlara dikkati çekerek, "Tıp, eğitim ve güvenlik alanlarında benzeri görülmemiş ilerlemeler vaat ederken, aynı zamanda önyargı, gözetim, eşitsizlik ve insan iradesinin aşınmasıyla ilgili acil etik soruları da gündeme getirir. Mevcut toplumsal adaletsizlikleri yansıtan verilerle eğitilen algoritmalar, bunları pekiştirme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve kimin fırsatlara erişebileceğini ve kimin dışlanacağını belirleyen görünmez ama her şeye gücü yeten bir kontrol ağı yaratmaktadır. Nüansları, sezgileri ve şefkatiyle insan yargısı, makinenin soğuk verimliliğiyle yer değiştirme tehlikesiyle karşı karşıyadır." diye konuştu.

Dini toplulukların gelişmelere karşı savunmacı veya olumsuz olamayacağını ifade eden Bartholomeos, tehlikeleri kınamak yerine topluma dair alternatif olumlu bakış açılarının yansıtılması gerektiğini anlattı.

Ortak eylemin gerçek temelinin bir teoride birleşmek değil, bir eylemde birlikte yolculuk etmek olduğunu vurgulayan Bartholomeos, "Özünde, teolojilerimiz örtüştüğünde değil, topluluklarımız aç olanlarla ekmek paylaştığında, hastalara baktığında, haksızlığa uğrayanı savunduğunda bir araya geliriz. Birlik, insan yüzünü yok etmeye çalışan güçlere karşı ortak direnişte şekillenir. Bu mücadelede, manevi silahlarımızın çeşitliliği bir zayıflık değil, bir zenginliktir. Birliğimiz, ortak inançlarımıza değil, insanlığa olan ortak sevgimize ve tek Tanrı'nın gizemine olan ortak referansımıza dayanmaktadır. Bu, tek uygulanabilir barıştır." ifadelerini kullandı.