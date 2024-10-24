Bartholomeos'tan TUSAŞ Saldırısına Kınama

Güncel

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her terör eylemi, aslında toplumsal barışa karşı bir tehdittir ve kabul edilemez. Patrik Hazretleri, Yüce Allah'ın saldırının masum kurbanlarının ruhlarını huzura kavuşturması, ailelerine güç ve teselli vermesini niyaz etmektedir. Bu vesileyle, hem kendileri adına hem de İstanbul Rum Patrikliği ve Rum Cemaati adına, taziyelerini ve dayanışma duygularını dile getirmektedir. Ayrıca, yaralıların da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını dilemektedir."

Açıklamada, ayrıca Patrik Bartholomeos'un, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya taziyelerini içeren bir mektup göndererek üzüntülerini bildirdiği kaydedildi.