Bartın Amasra\'da kayalar karavan alanına düştü, limanın bir bölümü trafiğe kapatıldı

BARTIN'ın Amasra ilçesi küçük liman mevkisinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Ekipler limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

İlçede 2 haftadır etkili olan yağışların ardından küçük liman mevkisinde kayalıkların tutunduğu toprakta yumuşamalar meydana geldi. Dün gece, limanın arka tarafındaki molozların döküldüğü ve karavanların park ettiği alana kayalar yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları güvenli alana aldı ve bölgeye şerit çekildi. Ekipler, limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.