Bartın Amasra'da kayalar karavan alanına düştü, limanın bir bölümü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Amasra'da kayalar karavan alanına düştü, limanın bir bölümü trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Amasra\'da kayalar karavan alanına düştü, limanın bir bölümü trafiğe kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 haftadır etkili yağışların ardından küçük liman mevkisinde kayalar karavanların park ettiği alana yuvarlandı. Ekipler karavanları güvenli alana aldı, bölgeye şerit çekti ve limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi küçük liman mevkisinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Ekipler limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

İlçede 2 haftadır etkili olan yağışların ardından küçük liman mevkisinde kayalıkların tutunduğu toprakta yumuşamalar meydana geldi. Dün gece, limanın arka tarafındaki molozların döküldüğü ve karavanların park ettiği alana kayalar yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları güvenli alana aldı ve bölgeye şerit çekildi. Ekipler, limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: DHA
GüncelAmasraBartınYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:22:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Bartın Amasra'da kayalar karavan alanına düştü, limanın bir bölümü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei