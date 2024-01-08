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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını inceledi - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını inceledi

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceledi. Fırıncıoğlu, farklı kategorilerde yer alan fotoğraflardan seçim yaparken, fotoğrafların hem olayların önemini yansıttığını hem de estetik açıdan değerli olduğunu belirtti.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 2023\'e damga vuran olayların fotoğraflarını inceledi
08.01.2024 - 16:51,
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fırıncıoğlu, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Çevre-Yaşam"da Erçin Ertürk'ün "Sevginin Gücü" fotoğraflarını oylayan Fırıncıoğlu, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Fırıncıoğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Sema bebek" fotoğraflarına oy verdi.

Fırıncıoğlu, Kahramanmaraş merkezli deprem ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla büyük acı ve trajedinin yaşandığı 2023'te, AA muhabirlerince çekilen fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Fotoğrafların önemli olayların yanı sıra estetikliğiyle de tarihe düşülen eserler olduğunu belirten Fırıncıoğlu, "Anadolu Ajansının, böylesine anlamlı fotoğrafları kamuoyunun ilgisine sunmasını da takdir ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Bartın Belediyesi, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 2023'e damga vuran olayların fotoğraflarını inceledi - Son Dakika
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