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Bartın Belediye Başkanı'nın eşi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı'nın eşi hayatını kaybetti

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, yaklaşık 2 hafta önce aniden rahatsızlanarak tedavi altına alındığı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Başkan Fırıncıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda büyük üzüntüsünü dile getirdi. Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi yarın Şadırvan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Bartın Belediye Başkanı\'nın eşi hayatını kaybetti
22.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:13
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, hayatını kaybetti. Eşinin vefatını sosyal medya üzerinden duyurduğu paylaşımında Fırıncıoğlu'nun "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, can yoldaşım, kıymetli eşim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Yaklaşık 2 hafta önce aniden rahatsızlanan ve bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 63 yaşındaki Hatice Fırıncıoğlu yaşamını yitirdi. Fırıncıoğlu'nun vefatı, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken yarın Şadırvan Camisi'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacağı öğrenildi.

"HAYATIMIN EN GÜZEL ANILARININ SAHİBİ..."

Belediye Başkanı Fırıncıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üzüntüsünü şu ifadelerle yansıttı: "Hayatımın en güzel anılarının sahibi, evlatlarımın güzel annesi, 43 yıllık hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Hatice Fırıncıoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi."

Kaynak: AA
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