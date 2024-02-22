Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Güncel

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Halk buluşmaları kapsamında Orduyeri Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, kentte hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Fırıncıoğlu, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ziyarette bulunarak, belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz. Yapılması planlanan projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor. Bu buluşmalarımız neticesinde de Bartın Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Kentimiz için güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."