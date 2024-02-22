Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Orduyeri Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fırıncıoğlu, yapılan ve planlanan projeleri anlatarak vatandaşların taleplerini dinledi. Ziyaretlerin verimli geçtiğini belirten Fırıncıoğlu, Bartın Belediyesi olarak çalışmaları planlı ve programlı bir şekilde yürüttüklerini ve halkın rahatı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

22.02.2024 14:21
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Halk buluşmaları kapsamında Orduyeri Mahallesi'ni ziyaret eden Fırıncıoğlu, vatandaşlara belediye çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Fırıncıoğlu, kentte hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeleri anlattı.

Fırıncıoğlu, ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her mahallemize ziyarette bulunarak, belediye hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz. Yapılması planlanan projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Ziyaretlerimiz oldukça verimli geçiyor. Bu buluşmalarımız neticesinde de Bartın Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Kentimiz için güzel hizmetler gerçekleştirildi. Bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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