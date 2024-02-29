Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Fırıncıoğlu, kentteki esnafı ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini belirterek, ortak akılla hareket ederek vizyon projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

29.02.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'den Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Hendekyanı Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Fırıncıoğlu, göreve geldiklerinden bu yana kentteki esnafı her fırsatta ziyaret edip talep ve önerilerini dinlediklerini söyledi

Şehrin ekonomisine katkıda bulunan esnafla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlatan Fırıncıoğlu, "İyi dilekleri ve önerileri için tüm esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak akılla hareket ediyoruz. El birliğiyle vizyon projeleri hayata geçireceğiz. Her zaman Bartın için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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