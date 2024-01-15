Bartın Belediyesi Yollardaki Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışması Yapıyor

Bartın Belediyesince yollardaki buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasıyla müdahale ediliyor.

Belediye Acil Hizmet Merkezi (BAHMER) koordinesinde yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında buzlanmalara karşı kurulan 4 ayrı ekiple tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanmayı önlemek amacıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerle ana arterlerde, şehrin yüksek kesimlerinde ve hastane yollarında tuzlama çalışması gerçekleştirdiklerini bildiren Fırıncıoğlu, "Olumsuz durum yaşanmaması için Bartın Belediyesi olarak 7/24 sahadayız. Bu çalışmalarımızda görev alan personelimize çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.