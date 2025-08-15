Bartın\'da 10 Şüpheli Tutuklandı

BARTIN'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Bartın Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, kentte 2 yıl içerisinde çeşitli suçlara karışarak kesinleşmiş hapis cezası alanlara yönelik operasyon düzenlendi. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından haklarında 5 ay ile 18 yıl 4 ay arası değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, Sakarya ve İstanbul'da yakalandı. O.A., M.A., M.S., T.A., E.S.Ç., A.İ.A, R.C., C.Ç., G.T. ve E.G. Bartın'a getirilirken, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.