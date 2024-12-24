Bartın'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bartın'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bartın\'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna parkta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. İstismara uğrayan kız çocuğu ise koruma altına alındı.

24.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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BARTIN'ın Ulus ilçesinde 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi kız çocuğuna parkta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulus ilçe merkezine meydana geldi. İddiaya göre, M.C. (41), A.E. (21) ve S.E. (16) ilçedeki bir parkta ortaokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Aile, çocuğun durumu anlatması ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler M.C., A.E. ve S.E. tutuklandı. İstismara uğrayan kız çocuğu da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak sevgi evine götürüldü.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Bartın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 12 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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