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Bartın'da 12 yıl önce cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadın duruşmada ifade verdi - Son Dakika
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Bartın'da 12 yıl önce cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadın duruşmada ifade verdi

Bartın'da yaşayan İ.D., 12 yıl önce kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği N.Ü. hakkında açılan davanın duruşmasında yaşadıklarını anlattı. İ.D., 8 yaşından itibaren sürekli istismara uğradığını ve N.Ü.'nün kendisine evlenme teklif ettiğini söyledi. Sanığın avukatı ise suçlamaları reddetti ve iftira attığını iddia etti. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bartın\'da 12 yıl önce cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadın duruşmada ifade verdi
20.12.2023 - 10:52,
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BARTIN'da, 12 yıl önce N.Ü.'nün (70) kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia edilen İ.D. (20), sanığın tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında yaşadıklarını anlattı. 8 yaşından itibaren cinsel istismara uğradığını belirten İ.D., "Bana sürekli hediye almak istiyordu, para vermek istiyordu. Bana, 'Seninle büyüyünce evleneceğim.' Bunları kimseye söyleme diyordu. Bana bunları, 11-12 yaşına kadar yaptı" dedi.

Bartın'da oturan İ.D., 8 yaşında köydeki komşuları N.Ü. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine ailesi, 2 önce jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, suçlamalarına reddeden N.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Ü. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ikinci duruşmasına, İ.D. ile taraf avukatları katıldı. Sanık N.Ü. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen İ.D., "Şu anda 20 yaşındayım. Bu olaylar, 7-8 yaşındayken başladı ve 2-3 yıl sürdü. Köyde, evde yalnızken N.Ü. geldi ve bana cinsel istismarda bulundu. Bu durumlar, evde yalnız olduğum zamanlarda oluyordu ve 2-3 yıl sürdü. Ben de bunları yaşadıktan sonra okuldan soğudum. Ergenlik döneminde de yaşadıklarımı daha iyi anladım. Bu olayı unutamadığım için bunu aileme anlattım ve şikayetçi oldum" dedi.

'İFTİRA ATIYOR'

İ.D., N.Ü.'nün kendisine sürekli hediyeler aldığını da belirterek, "Bana sürekli hediye almak istiyordu, para vermek istiyordu. Bana, 'Seninle büyüyünce evleneceğim.' Bunları kimseye söyleme diyordu. Bana bunları, 11-12 yaşına kadar yaptı. N.Ü.'den şikayetçiyim" diye konuştu. N.Ü.'nün avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Avukat, İ.D.'nin erkek arkadaşı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiğini, müvekkiline iftira attığını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bartın, D 8, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da 12 yıl önce cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadın duruşmada ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın'da 12 yıl önce cinsel istismara uğradığını iddia eden genç kadın duruşmada ifade verdi - Son Dakika
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