Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 25 sanığa toplam 198 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 25 sanığa toplam 198 yıl hapis cezası verildi

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Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 36 sanıktan 25'i hakkında hapis cezası verildi. Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan A.R.Ç'ye en yüksek ceza olan 30 yıl hapis cezası verirken, diğer sanıklara 10 ila 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda cezalar verdi. Mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine, 4 sanığın ise tahliyesine karar verirken, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiasıyla 36 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen üçüncü duruşmaya, haklarında 25 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası istenen 25 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.R.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan tutuklu sanıklar Y.E.E, O.B, A.S, M.C.A. ve S.E.A'yı 16 yıl 8 ay hapse mahkum eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.A.A, B.E.T, Y.E.A, B.A, A.K, M.Ç, B.E.B. ve S.A'yı ise 13 yıl 4 ay ile 16 yıl 8 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, sanık V.B.Ç'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutuklanmasını ve "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

"Nitelikli cinsel istismar" suçundan yaşı küçük tutuklu sanıklardan T.H. ve C.A. hakkında 10'ar yıl hapis cezası hükmü kuran heyet, hapisle cezalandırdığı B.N.G, N.H.T, Ş.M. ve U.K'nin tahliyesini kararlaştırdı.

"Cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan istismar" suçlarından hapis cezası verdiği C.T, E.K, F.D, Y.A, H.A. ve Y.E.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 9 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Bartın'da 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlemiş ve Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişi tutuklanmıştı.

7 Temmuz'da görülen ikinci duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 9 sanığın tahliyesine, 1 sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 25 sanığa toplam 198 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 25 sanığa toplam 198 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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