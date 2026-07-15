Bartın'da 15 Temmuz Şehidi İmam Mustafa Yaman Anıldı - Son Dakika
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Bartın'da 15 Temmuz Şehidi İmam Mustafa Yaman Anıldı

Bartın\'da 15 Temmuz Şehidi İmam Mustafa Yaman Anıldı
15.07.2026 16:00
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Bartın Valiliği'nin düzenlediği 15 Temmuz etkinliklerinde, Ankara'da şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı. Vali Nurtaç Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin ailesine başsağlığı diledi ve kabre karanfil bıraktı. Vali Arslan, 'Millet iradesi kazandı' vurgusu yaparak, bu bilincin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

BARTIN Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman'ın Bartın'a bağlı Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi. Anma programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Köy camisinde Yasin-i Şerif'in okunmasının ardından şehit Yaman'ın mezarının başına karanfil bırakıldı. Vali Arslan ve beraberindekiler, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

'MİLLETİN İRADESİ KAZANDI'

Şehit İmam Mustafa Yaman'ın 15 Temmuz gecesi Ankara'da görevli olduğunu belirten Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bu yıl, 'İrade bizim, zafer bizim' mottosuyla anma programı gerçekleştiriyoruz. Bizim buradan çıkaracağımız dersler var, bundan sonraki nesillere aktarmamız gereken gerçekler var. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Milletin üzerinde bir irade olmadığını bugün bir kez daha tekrar ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bartın'da 15 Temmuz Şehidi İmam Mustafa Yaman Anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın'da 15 Temmuz Şehidi İmam Mustafa Yaman Anıldı - Son Dakika
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