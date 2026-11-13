Bartın'da alkol alan kişi dengesini kaybedip ırmağa düştü ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Bartın'da alkol alan kişi dengesini kaybedip ırmağa düştü ve itfaiye kurtardı

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Bartın\'da alkol alan kişi dengesini kaybedip ırmağa düştü ve itfaiye kurtardı
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Bartın'da gece saatlerinde alkol alan kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten Bartın Irmağı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BARTIN'da alkol aldıktan sonra dengesini kaybederek ırmağa düşen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol alan ve ismi öğrenilemeyen kişi, Bartın Irmağı kenarında dolaştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan kişi, tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'da alkol alan kişi dengesini kaybedip ırmağa düştü ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
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