Bartın'da Çöp Yolu Temizlenerek Yeniden Açıldı

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6 milyon TL ceza kesilmesine neden olan yoldaki çöpler temizlendi

Yolun yeniden açılması plastik ve hurda toplayanları sevindirdi

BARTIN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bartın'daki 5 kuruma toplamda 6 milyon 495 bin 270 TL para cezası kesilmesine neden olan İnkumu Vahşi Çöp Döküm sahasına giden yoldaki çöpler temizlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yola hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü belirlenmiş ve inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme sonucunda İl Özel İdaresi ile Bartın, Amasra, Kurucaşile ve Ulus belediyelerinin çöp döküm sahasına giden yola atık bıraktıkları tespit edilmesinin ardından ise Çevre Kanunu'na istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurucaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL olmak üzere toplam 6 milyon 495 bin 270 TL ceza kesilmişti.

Bakanlık resmi internet sitesinden 1 Ekim 2024 tarihinde yapılan duyuruda kesilen para cezasının açıklanmasından sonra ise Bartın İl Özel İdaresi ve belediyeler harekete geçerek, yoldaki tonlarca çöpün kaldırılması için çalışma başlattı. İş makineleri ve kamyonlarla yürütülen çalışmalar sonucunda yoldaki çöpler, döküm alanına taşındı.

Ekipler, tonlarca ağırlıkta olan ve yüzlerce metrelik yoldan kaldırılan çöpleri sığdıracak alan oluşturabilmek amacıyla eş zamanlı bir çalışma ile vahşi döküm sahasında yeni alan açma çalışmaları da yürüttü. Yoldan kaldırılan çöpler, yeni oluşturulan alanlara döküldü.

Yolların çöple kapanma sebebi arıza yapan kamyon

Öte yandan yolları kapatan çöp dağlarının oluşmasındaki sebebin ise bölgeye çöp getiren bir kamyonun yarı yolda arıza yapması nedeniyle çöpü yola döktüğü ve sonrasında gelen kamyonların ise döküm sahasına geçememesi nedeniyle çöpleri yola dökmeye devam etmesi sonucu yolun tamamen dolarak, ulaşıma kapandığı ileri sürüldü.

Diğer yollarda ise çöpten duvarlar var

Çöp alanına giden diğer yolların kenarlarında ise yer yer 1.5 metre yüksekliğe ulaşan çöpler yer alıyor. Çöpten duvarlarla örülen yolların kenarındaki atıkların, ulaşımı engelleyen bir durumu bulunmuyor. Diğer yollarda da benzer durumun yaşanmaması için ekipleri, yol kenarlarındaki çöpleri de döküm sahasına taşıyacağı öğrenildi.

Ekipler, tonlarca ağırlıkta olan ve yüzlerce metrelik yoldan kaldırılan çöplerin sığdırılması ve yol kenarlarındaki çöplerin de taşınabilmesi için çöp taşıma işiyle eş zamanlı olarak yeni alan açma çalışmalarını da yürütüyor. Yol ve yol kenarlarından iş makineleri kaldırılan çöpler, il özel idare ve belediyelere ait iş makinesi, kamyonları ile tarafından yeni oluşturulan alanlara döküldü.

En çok onların işine yaradı

Çöp döküm sahasında yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda yolların yeniden açılması en çok ise ekmeğini atık malzemeden çıkaranlara yaradı. Çöplükte plastik ve hurda arayanlar, yolların yeniden açılması nedeniyle mutlu olduklarını kaydetti.